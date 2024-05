Darderi accede alla semifinale del Challenger di Cagliari: Coria si ritira al secondo set. L'azzurro sfiderà Navone

Arriva un altro ritiro, questa volta non a Madrid ma al Challenger di Cagliari e questa volta va a favore di un italiano. Luciano Darderi, infatti, ha staccato il pass per la semifinale del torneo sardo dopo il ritiro dell'argentino Federico Coria nel secondo set. La partita era sul 6-1, 3-4 in favore di Darderi, quando il suo avversario ha deciso di abbandonare il campo per un problema alla coscia destra.

Il tennista italo-argentino aveva dominato il primo set, trovando anche il break. Nel secondo parziale le cose cambiano leggermente: dopo il break a zero di Darderi, Coria si riprende e la partita si accende, prima del problema alla coscia che lo costringe a dare forfait. L'azzurro accede quindi alla semifinale del Sardegna Open dove sfiderà un altro argentino, Mariano Navone.

Darderi intanto sale alla posizione n°54 del ranking mondiale e adesso può puntare alla top 50.

Anche Lorenzo Musetti ha staccato il pass per la semifinale del torneo della Sardegna, graze alla vittoria in tre set sul portoghese Nuno Borges (1-6, 6-1, 6-2). Una grande rimonta che gli permetterà di affrontare nella giornata di sabato il colombiano Daniel Elahi Galan.

Quando gioca Darderi contro Navone

La semifinale del Challenger di Cagliari tra Darderi e Navone andrà in scena sabato 4 maggio con orario ancora da definire.

Quando gioca Musetti contro Galan

Lorenzo Musetti scenderà in campo sabato 4 maggio per la semifinale contro Galan. Il match è in programma alle ore 15.

Dove vedere le semifinali

La diretta tv del torneo Challenger Cagliari 2024 di tennis sarà affidata a SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SuperTenniX e Challenger TV.