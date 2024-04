Darderi contro Tiafoe: orario e dove vedere la semifinale dell'Houston Open

Tra gli italiani in campo ci sarà anche Luciano Darderi che nella serata di oggi, sabato 6 aprile, giocherà la semifinale dell'Houston Open contro lo statunitense Frances Tiafoe. L'italo-argentino classe 2002 ha vinto i quarti di finale contro un altro americano, Giron, vincendo in due set (6-0, 6-4). Quella di oggi sarà la terza sfida contro uno statunitense in questo torneo, dopo aver affrontato nei sedicesimi anche Kudia.

Negli ottavi, invece, aveva superato l'argentino Cerundolo in 3 set. Un percorso fin qui molto positivo da parte di Darderi che adesso si gioca la possibilità di approdare nella finale del torneo del River Oaks Country Club sulla terra rossa.

Orario e dove vedere la semifinale di Darderi

La semifinale di Houston tra Darderi e Tiafoe andrà in scena questa sera a partire dalle ore 21:20 (orario italiano). Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Diretta streaming sull'app Sky Go e su NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.