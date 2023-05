Internazionali tennis, Medvedev: «Nadal? Spero torni presto: è il più grande»

Ha conquistato la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia proprio nel momento in cui Nadal annunciava in conferenza stampa il suo forfait al Roland Garros. Medvedev, sorprendente sulla terra rossa di Roma, ha parlato così dello spagnolo: «Speriamo che possa tornare il prima possibile perché è uno dei migliori giocatori della storia». Il russo ha battuto Hanfmann in due set senza storia, confermando le sensazioni positive su un terreno a lui non particolarmente congeniale: «Sono felice di quello che sto facendo qui. Ho avuto tempo di allenarmi dopo Madrid e le sensazioni sono positive. Roma o Parigi? Mi piacciono tutte e due, certo per imparare l'italiano ho bisogno di più tempo, forse 6 mesi...». Medvedev parla anche dell'Italia e del rapporto con la Capitale: «Negli anni passati ho avuto più tempo per visitarla, visto che sono uscito subito dal torneo. L'ho vista con mia moglie e ovviamente è stupenda. Quest'anno ho avuto solo tempo per andare a mangiare al ristorante...».