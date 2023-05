Internazionali tennis, Hanfmann-Medvedev a caccia della finale

Il russo Daniil Medvedev e il tedesco Yannick Hanfmann sono in campo per la prima semifinale degli Internazionali BNL d'Italia. Il numero 3 al mondo si era imposto in due set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-3) ai quarti di finale e ora sfida Hanfmann arrivato fin qui dopo aver eliminato Andrey Rublev 7-6, 4-6, 6-3.