Sinner, come sta dopo la rinuncia agli Internazionali di Roma? Il problema all'anca e il punto in vista di Parigi

Dovrà aspettare il 2025 per partecipare agli Internazionali di Roma. Jannik Sinner non sta bene e ha annunciato il suo forfait per il torneo del Foro Italico in programma il 6 maggio. Una notizia che era nell'aria dopo i recenti problemi fisici all'anca destra che lo avevano costretto a ritirarsi prima del match contro Auger-Aliassime al Madrid Open.

Sinner salta gli Internazionali, Jannik ha annunciato via social la sua assenza: «Sono triste ma verrò comunque a Roma»

C'era la speranza che il problema fosse di lieve entità ma dopo un consulto con i medici, Jannik ha appurato che non fosse il caso di rischiare. Un torneo dove arrivava certamente come il protagonista più atteso e che gli avrebbe permesso di avvicinarsi ulteriormente alla posizione n°1 del ranking occupata da Novak Djokovic. Adesso, però, ciò che più conta è capire come stia realmente Sinner e quali siano le prospettive in vista del Roland-Garros, Grande Slam parigino in programma dal 20 maggio al 9 giugno dove Jannik potrebbe avere la possibilità di diventare n°1 al mondo.

Il problema all'anca e la rinuncia a Roma

Nell'ultimo mese Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici.

Dopo aver saltato l'Atp di Barcellona, Jannik si è presentato nella capitale spagnola con la volontà di non spingere troppo. Il suo obiettivo principale era quello di arrivare in forma a Roma ma le cose non sono andate come aveva previsto. Durante il match contro Kotov, però, ha accusato un problema all'anca destra. Il suo team, però, lo ha spinto a continuare e alla fine Jannik ha vinto il match, guadagnandosi il pass per gli ottavi. Dopo la vittoria contro Khachanov, nella giornata di mercoledì ha deciso di abbandonare il Masters 1000 spagnolo senza nemmeno scendere in campo contro Auger-Aliassime. L'obiettivo adesso diventa uno solo: recuperare per il Roland-Garros. Molto dipenderà dai tempi di recupero che non sono ancora certi. Bisognerà monitorare giornalmente la situazione e sperare in una rimessa in sesto rapida, vista la giovane età.