Internazionali tennis, Cecchinato-Bautista Agut senza storia: 6-2; 6-2

Nel "super sunday" degli Internazionali BNL d'Italia, un Super Cecchinato passa senza storia contro Bautista Agut. Cecchinato ha superato l'avversario con un doppio 6-2. Prima di questo match solo due i precedenti, entrambi vinti dallo spagnolo attuale numero 25 del ranking mondiale. Il palermitano ha avuto il pubblico dalla sua parte. Anche i tifosi si godono questa domenica ricca di tennis dopo che la pioggia, ieri sera, ha costretto lo stop di alcuni match.

Cecchinato, una gioia da condividere col pubblico

A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, Cecchinato ha detto: «Cecchinato è qui, sono ancora vivo.

Dopo un anno difficile, di duro lavoro, mi sono messo sotto con gli allenamenti e con il lavoro. E' la prima volta che mi dedico a me stesso, dopo un anno senza risultati e critiche. Ero l'unico a credere in me stesso. Spero che, dall'Estoril, sia solo l'inizio. Ho giocato oggi un match di alto livello, nell'ultimo game ho sentito la tensione ma quello che sto facendo negli ultimi mesi mi fa felice. Per la prima volta giocherò il terzo turno agli Internazionali grazie a questo pubblico che mi è stato vicino. Il prossimo turno? Non lo so, ora mi godo la vittoria contro Bautista e mi confronterò con il mio team pensando positivo»