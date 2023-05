Il giapponese Nishioka si lamenta dei tifosi italiani, l'arbitro: «Rilassati e divertiti»

Durante il match contro Sonego, il giapponese Nishioka ha sperimentato dal vivo tutto l'amore dei tifosi italiani per i propri giocatori. Un amore fatto di "suoni" e colori, un po' troppi secondo Nishioka che si è lamentato parecchio con il giudice arbitro durante la partita poi vinta da Sonego. Fischiato ingiustamente, Nishioka si è avvicinato all'arbitro lamentadosi e chiedendogli: «Perché lo fanno?». La risposta dell'arbitro, immortalata in un fermo immagine poi condiviso sui social, è stata più o meno così: «Non è incredibile quello che fanno, hanno urlato e fischiato ma non è così grave. Concentrati sul gioco e divertiti». Nishioka ci ha provato ma alla fine a divertirsi è stato Sonego e i tifosi del Foro Italico.

Absolutely incensed the entire set break. Sounded like he got a code for something "he said he didn't say". Wants the supervisor. pic.twitter.com/KU1aWh8BDn

— Stephanie Myles (@OpenCourt) May 13, 2023