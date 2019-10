Daniela, una tifosa sarda di Roger Federer, qualche mese fa è volata a Madrid per vedere la sfida del fuoriclasse svizzero. In tribuna ha esposto un cartellone per invitare a cena Roger. La richiesta sembrava caduta nel vuoto, come sempre accade. Qualche giorno fa, però, grazie anche allo sponsor (di pasta italiana) del tennista di Basilea, Daniela è riuscita a coronare il suo sogno. E il momento indimenticabile è stato immortalato dai social.



