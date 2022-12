Personaggi famosi morti nel 2022, da papa Ratzinger a Piero Angela passando per De Mita, Shinzo Abe, Gorbaciov e Pelè

C'è almeno una triade di personaggi famosi che sono morti e che dà la misura di come durante questo 2022, un altro pezzo importantissimo di Novecento se ne sia andato per sempre. La Regina Elisabetta, Michael Gorbaciev e Jiang Zemin. Ma anche Boris Pahor e Madeleine Albright. Il 2022 ha visto morire una ragazza anonima che suo malgrado è diventata famosissima ed è stata la scintilla delle rivolte in Iran: Mahsa Amini. Aveva 22 anni ed è stata uccisa per aver indossato l'hijab in modo sbagliato. In Italia sono morti importanti esponenti della politica, della cultura e dell'impresa. Sono spirati Ciriaco De Mita, Franco Frattini, Piero Angela e Leonardo Del Vecchio. Il mondo dello sport ha detto addio a Pelè, Sinisa Mihalovic e Vittorio Adorni. E l'ultimo giorno di questo 2022 si è spento il Papa emerito Joseph Ratzinger.