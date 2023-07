Kate Middleton a Wimbledon, il look verde e le risate con Federer (ma la moglie Mirka non sembra apprezzare)

Kate Middleton incanta Wimbledon: la principessa del Galles è stata vista oggi sugli spalti insieme a Roger Federer. I due, tutti sorrisi e risate, sembrano essersi divertiti molto assistendo al match tra la statunitense Shelby Rogers e Elena Rybakina del Kazakistan.

La complicità

Lei in verde menta con un blazer Balmain e un abito midi plissettato, una scelta di colore inusuale per la principessa, lui in completo con camicia a righe, hanno scherzato e riso per tutta la partita sotto l'obiettivo dei fotografi. Tra i due, spiegano i tabloid, c'è un'amicizia che va al di là della passione per il tennis: insieme hanno lavorato a diversi progetti, ultimo un video sul lavoro dei raccattapalle girato lo scorso giugno. Nel 2017, ricorda il Daily Mail, Kate ha addirittura infranto il protocollo reale stampando ben tre baci sulle guance del tennista, all'epoca vincitore del torneo. Chi oggi non è sembrato altrettanto felice è stata la moglie dell'ex tennista Mirka, sugli spalti insieme ai due con un'espressione molto meno gioviale.