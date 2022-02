Djokovic perde con Vesely a Dubai, non è più numero 1 al mondo. Il serbo era tornato in campo dopo le polemiche sul vaccino

Novak Djokovic torna in campo in un torneo Atp dopo le polemiche sul vaccino, ma perde clamorosamente contro Jiri Vesely, numero 135 al mondo. Il 2022 del tennista serbo resta un anno da dimenticare, per il momento. La sconfitta (6-4, 7-6, 7-4) al primo turno del torneo di Dubai gli costa anche il numero 1 della classifica Atp, ceduto al russo Daniil Medvedev. Djokovic era fisso al primo posto da 361 settimane. Da lunedì dovrà cedere il passo. Nel torneo anche Jannik Sinner, sconfitto dal polacco Hurckacz.

LIGHTNING STRIKES TWICE ⚡️ ⚡️@jiri_vesely stuns Djokovic for the 2nd time in his career, ending his reign at No. 1 with a 6-4 7-6 victory! pic.twitter.com/YXVuWHCuxq — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022

«Ci sono state molte emozioni dopo il mio ritorno dall'Australia, mi è servito un po' di tempo per riflettere e per riposarmi mentalmente. Poi, una volta ripreso non vedevo l'ora di giocare a tennis e tornare a competere», aveva detto nella conferenza stampa prima dell'esordio al Dubai Tennis Championships. «Come mi hanno accolto gli altri giocatori qui a Dubai? Finora qui la maggior parte di quelli che ho visto, non ne ho visto molti, sono stati positivi e accoglienti. Non posso dire che fosse così in Australia. Era un po' strano. Ma qui va bene finora», aveva aggiunto.

