Djokovic, l'allenatore può essere una donna: tra i nomi anche la madre di un rivale

Novak Djokovic si sta allenando in questi giorni insieme a Nenad Zimonjic, tennista serbo che ha guidato la squadra della Serbia nella Coppa Davis per due volte. Il quarantasettenne è uno de papabili che potrebbero diventare il nuovo coach dell'attuale numero 1 al mondo. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato il divorzio a sorpresa con Ivanisevic e da quel giorno Nole si è allenato in modo individuale. Un atleta della sua esperienza non ha di certo bisogno di qualcuno che gli dica cosa fare, il serbo potrebbe tranquillamente autogestirsi, ma avere qualcuno che ti aiuta è sempre apprezzabile e per questo Djokovic si sta guardando intorno. Tra tutte le possibilità che ci sono per prendere il posto di Ivanisevic ci sono ben tre donne.

Nuovo allenatore Djokovic: c'è la madre di Murray

Come riporta Dagospia, le prime due sono due ex campionesse della Wta: Amelie Mauresmo e Conchita Mertinez (rispettivamente ex numero 1 e 2 al mondo). La prima ha 44 anni, mentre la seconda 51 e avrebbero entrambe intrapreso la carriera da allenatrici ad alto livello dopo il ritiro. Oltre a loro due c'è anche un nome a sorpresa, quello di Judy Murray, mandre dello storico rivale Andy.

Questa è un coach molto stimato nel circuito e ha guidato la squadra Fed della Gran Bretagna dal 2011 al 2016 e il suo arruolamento sarebbe un colpo mediatico.

Ivanisevic appoggia Zimonjic

La soluzione Zimonjic, però, non è da scartare ed è appoggiata dallo stesso Ivanisevic: «È la persona giusta per lui, conosce molto bene Novak e ha grande competenza tennistica. In questo momento Novak non ha bisogno di una persona nuova, dopo dieci giorni impazzirebbe. Lui sa già tutto quello che deve fare, ma l'approccio di Zimonjic potrebbe aiutarlo, si conoscono benissimo».