Berrettini-Navone: orario e dove vedere la semifinale dell'Atp di Marrakech

Matteo Berrettini ha vinto il derby italiano contro Lorenzo Sonego, superando l'amico di vecchia data in due set. Oggi l'azzurro affronterà in semifinale l'argentino Mariano Navone per provare a staccare il pass per la finale dell'Atp 250 di Marrakech. Berrettini torna a giocare una semifinale dopo tanti mesi e sulla terra rossa ha la possibilità di arrivare in fondo.

