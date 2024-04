Atp Marrakech: Berrettini sfida Sonego, in campo anche Fognini. Quando giocano gli italiani

Il tennis non si ferma e nella giornata di venerdì ci saranno ben 4 tennisti italiani in campo. Tre di loro disputeranno l'Atp di Marrakech e i riflettori sono puntati sul match tutto azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, rispettivamente N°118 e 92 nel ranking Atp. I due tennisti italiani si giocheranno il pass per la semifinale del torneo.

Berrettini ha avuto la meglio sullo spagnolo Munar (6-4, 4-6, 6-3), con sprazzi di ottimo tennis. Sonego, invece, ha superato Nagal in rimonta (1-6, 6-3, 6-4).In campo venerdì anche Fabio Fognini che sfiderà il russo Pavel Kotov nei quarti di finale dell'Atp di Marrakech. L'azzurro ha sconfitto il serbo Laslo Đere in 3 set (7-6, 2-6, 6-4) e si è guadagnato l'accesso ai quarti.