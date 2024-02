Darderi vince contro Cerundolo e stacca il pass per i quarti dell'ATP 250 di Santiago

Altro successo per il tennista italo-argentino Luciano Darderi che vince in 3 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo (6-3, 3-6, 6-3). Una vittoria che gli permette di staccare il pass per i quarti dell'ATP 250 di Santiago e il numero 73 nel ranking mondiale.

Adesso Darderi attenderà il match tra i due cileni, Tabilo e Barrios Vela per scoprire chi sarà il suo avversario nei quarti del Chile Open. Una partita gestita bene dall'azzurro che ha condotto bene il primo set, subendo la reazione di Cerundolo nel secondo set. Nel terzo set Darderi è riuscito a tornare al comando del match, dando una prova di maturità dopo la vittoria dell'ATP di Cordoba di poche settimane fa. Darderi tornerà in campo venerdì 1 marzo per i quarti. Intanto si gode la nuova posizione in classifica mondiale.