Darderi-Tabilo: orario e dove vedere i quarti dell'ATP 250 di Santiago

Sta per tornare in campo Luciano Darderi. Dopo la vittoria di giovedì contro Cerundolo nei quarti dell'ATP 250 di Santiago, nella serata di oggi il tennista italo-argentino tornerà sulla terra per i qurti di finale. Di fronte ci sarà il cileno Alejandro Tabilo (n.51 al mondo) che avrà il vantaggio di giocare in casa e sfruttare il fattore campo (se pur abbia origini canadesi).

Luciano Darderi: età, altezza, fidanzata. Chi è l'italo-argentino in finale all'Atp 250 Cordoba (e dove vedere il match)

Darderi ha avuto la meglio su Juan Manuel Cerundolo in 3 set (6-3, 3-6, 6-3), dando continuità alla vittoria dell'ATP di Cordoba di poche settimane fa. Il classe 2002 ha ottenuto così 73esimo posto nel ranking mondiale e avrà possibilità di scalare ancora posizioni, a partire da questa sera contro Tabilo; tra i due sarà il terzo confronto con un bilancio di un incontro vinto a testa.

Orario e dove vedere la partita tra Darderi e Tabilo

Il match valido per i quarti dell'Atp 250 di Santiago andrà in scena questa sera, 1 marzo 2024, alle ore 22 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.