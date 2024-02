Darderi-Cerundolo, orario e dove vedere la partita dell'ATP 250 di Santiago: l'azzurro a caccia dei quarti di finale

Tra poche ore il tennista azzurro Luciano Darderi scenderà in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 161 al mondo) negli ottavi di finale dell'ATP 250 di Santiago. Sarà il primo confronto tra i due tennisti a livello di tabellone principale sull'ATP tour. Tra qualificazioni e Challenger i due si sono affrontati già quattro volte in passato, con due vittorie per parte.

Darderi aveva vinto nella giornata di mercoledì contro un altro argentino (anche Darderi ha origini argentine), Facundo Bagnis (7-6, 6-7, 7-6), con non poche difficoltà. Ben 3 ore e 19 minuti di partita, tre tie break, due match point sprecati nel secondo set, un campo ai limiti della praticabilità. Una vittoria che ha dato continuità a quella di poche settimane fa a Cordoba dove aveva conquistato il primo titolo ATP della sua carriera proprio contro Bagnis.

War of Attrition 💪



After 3 hour and 9 minute Luciano Darderi defeats Facundo Bagnis 7-6 6-7 7-6 🤯#Chileopen pic.twitter.com/4GvC2mEKpK — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2024

Orario e dove vedere la partita tra Darderi e Cerundolo

Il match del Chile Open tra Luciano Darderi e Juan Manuel Cerundolo andrà in scena oggi, giovedì 29 febbraio, alle ore 18 italiane. La partita si svolgerà al Court Jaime Fillol di Santiago.

La diretta tv di Darderi-Cerundolo del torneo di Santiago 2024 sarà trasmessa su Sky Sport Tennis. Partita disponibile anche in streaming sull'app Sky Go, NOW e Tennis TV.