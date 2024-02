Luciano Darderi: età, altezza, fidanzata. Chi è l'italo-argentino in finale all'Atp 250 Cordoba (e dove vedere il match)

Una bella storia, quella di Luciano Darderi, il tennista italo-argentino che ha raggiunto la sua prima finale del Cordoba Open, nonché la sua prima del circuito ATP. Si tratta del primo torneo dello swing sudamericano su terra, dove il 21enne avrà la possibilità di vincere un torneo di grande prestigio.

Darderi stacca il pass per la finale: alle 23 contro Bagnis

Sei vittorie consecutive messe a referto, tra cui quella più importante in semifinale contro Sebastian Baez (6-1, 3-6, 6-3). Questa sera alle 23 si giocherà la finale del torneo ma, comunque vada, i punti conquistati al Cordoba Open garantiscono a Darderi l’ingresso in top 100 a partire da lunedì. E pensare che aveva iniziato il torneo da 136esimo nel ranking. In caso di vittoria si proietterebbe addirittura alla posizione numero 76 del ranking ATP.

Dopo il successo netto contro Sebastian Ofner che gli era valsa la prima qualificazione ai quarti di finale di un torneo ATP, venerdì è arrivata anche la convincente vittoria (7-6, 6-1) contro il tedesco Hanfmann che gli ha permesso di staccare il pass per la semifinale, ottenendo il suo miglior record, poi addirittura superato con la vittoria contro Baez.

Darderi è diventato il quarantanovesimo italiano a fare l’ingresso in top 100 da quando è stato introdotto il ranking ATP nel 1973. Il feeling con Cordoba è sicuramente un fattore ma adesso ci sarà l'ostacolo più grande, la finale contro Facundo Bagnis, argentino (connazionale di Darderi) di Rosario, in programma questa sera alle 23 italiane.

Chi è Luciano Darderi

Darderi, alto 1,83m, ha origini argentine, essendo nato nella provincia di Buenos Aires, a Villa Gesell il 14 febbraio 2022, ma ha doppio passaporto (italiano e argentino). Figlio di un ex tennista, si affida al padre che lo inizia a seguire come coach. Fino ai 10 anni gioca in Argentina, per poi trasferirsi in Italia e proseguire il suo cammino tennistico: «Il tennis è una cosa che mi esplode dentro e che vorrei non lasciare mai». Con questa stessa passione Darderi è riuscito a scalare posizioni, grazie anche al contributo della FIT, arrivando alla sua prima finale ATP, quella di Cordoba.

La sua vittoria è arrivata 15 minuti dopo la finale di Sanremo. La sua avventura nel torneo è stata seguita da vicino dalla sua compagna, visibilmente commossa dopo la sua vittoria in semifinale. Una storia che sottolinea il lavoro e gli step da fare per arrivare al successo e di passi Darderi ne ha già fatti tanti nonostante la giovane età. Adesso nel suo destino ci sarà di nuovo l'Argentina, il suo paese d'origine, in una finale contro un connazionale di alto livello.