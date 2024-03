Quando gioca Sinner: dove vedere l'incontro con Vavassori a Miami Open, data e orario

Il primo incontro di Jannik Sinner agli Open di Miami comincia a prendere forma dopo il primo turno. Il tennista italiano scenderà in campo solo al secondo turno grazie al Bye ottenuto in merito alla terza posizione nella classifica Atp. A Indian Wells è sfiorato il passaggio al secondo posto con il sorpasso su Carlos Alcaraz che è stato rimandato a questo torneo. Lo spagnolo ha sconfitto proprio in semifinale il classe 2001, proprio come successo lo scorso anno, e ora Jannik cercherà di avanzare ancora soprattutto in vista del forfait di Djokovic.

