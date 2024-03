Miami Open, Vavassori batte Cachin in due set (6-2, 6-2): affronterà Sinner al secondo turno

Primo turno messo in cassaforte e ora si passa al secondo. Andrea Vavassori, tennista torinese classe 1995, ha sconfitto al primo turno del Miami Open Pedro Cachin. L'argentino si è dovuto arrendere al ventottenne che ha vinto in due set fini entrambi 6-2. Un successo che permette quindi a Vavassori di approdare al secondo turno dove incontra Jannik Sinner. L'altoatesino non ha giocato grazie al Bye, che gli permette di approdare direttamente al secondo turno dei torneo in cui può cercare di mettere sempre le mani sul secondo posto.

Quando gioca Sinner: dove vedere l'incontro con Vavassori a Miami Open, data e orario