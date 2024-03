Masters 1000 Miami: Berrettini sfida Murray, Arnaldi contro Fils. Cinque italiani in campo oggi

Giornata ricca di impegni per gli italiani nel Masters 1000 di Miami. In attesa di Jannik Sinner che farà il suo debutto nel torneo a partire dal secondo turno, così come Musetti, sono 5 i tennisti azzurri che oggi, mercoledì 20 marzo, scenderanno in campo nel torneo della Florida. Di seguito gli avversari e gli orari delle partite degli italiani. Tutte le partite del torneo saranno visibili in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.