Atp Roma, i risultati in diretta: Napolitano sfida Jarry, oggi in campo anche Tsitsipas e Medvedev

Aggiornamenti in evidenza

Agli Internazionali di Roma la giornata di lunedì è dedicata alla parte bassa del tabellone maschile. Si chiude oggi il 3° turno con un azzurro in campo: Stefano Napolitano. Il biellese, n. 125 al mondo, affronterà il cileno Nicolas Jarry, reduce dalla vittoria all'esordio contro Matteo Arnaldi. In palio c'è un posto negli ottavi contro Rublev o Muller. Tra gli altri match di giornata, in scena oggi Medvedev e Tsitsipas, opposti rispettivamente al serbo Medjedovic e il britannico Norrie. Nel torneo femminile, invece, sarà un lunedì dedicato agli ottavi di finale: tra i vari match, riflettori puntati sulla sfida fra l'attuale n. 1 al mondo, Iga Swiatek, e una ex n. 1, Angelique Kerber.