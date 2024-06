Paolini-Andreeva: orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Roland Garros

Il tennis italiano festeggia alla grande per questo Roland Garros con due azzurri in semifinale non sono del torneo maschile, ma anche per quello femminile. Se da una parte c'è Jannik Sinner che, da numero 1 al mondo, affronterà Carlos Alcaraz con l'obiettivo di mettere le mani sul trofeo finale, dall'altra c'è Jasmine Paolini che ha eliminato Ribakyna ed è pronta a scendere in campo per il penultimo atto del torneo contro Mirra Andreeva. Sulla terra rossa di Parigi, la ventottenne sta dando spettacolo, avendo raggiunto un risultato per lei unico.

Sinner può fare il Grande Slam nel 2024? Cosa significa compiere l'impresa riuscita nella storia solo a Rod Laver