Sinner può fare il Grande Slam nel 2024? Cosa significa compiere l'impresa riuscita nella storia solo a Rod Laver

Jannik Sinner può scrivere una pagina della storia del tennis. Dopo aver scritto un capitolo d'oro in questo sport per l'Italia, con le pagine che sono solo all'inizio però perché di strada davanti ce n'è ancora tanta, il ventiduenne può continuare a stupire grazie alla semifinale del Roland Garros raggiunta. Nel penultimo appuntamento del torneo che si tiene sulla terra rossa di Parigi, Jannik sfida Alcaraz e in caso di successo potrebbe anche mettere nel mirino la vittoria nella finale. Vincere questo torneo e gli altri due Slam della stagione è il nuovo traguardo che Sinner può tagliare per eguagliare una leggenda del tennis.

Un'impresa unica

Solo Rod Laver è riuscito ad alzare al cielo tutti e quattro i maggiori tornei della stagione in un solo anno. Il talento di Rockhampton, in Australia, nel 1962 tra i dilettanti e nel 1969 in Era Open ha alzato al cielo Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open entrando nella leggenda del tennis.

Un'impresa che nessuno dopo di lui è riuscito a ripetere, cosa che ha reso il successo unico nel suo genere.

Il cammino di Sinner

A inizio stagione, a gennaio 2024, Jannik si è imposto nell'Australian Open vincendo la finale contro Daniil Medvedev realizzando una spettacolare rimonta cominciata nel terzo set. Inizialmente, l'altoatesino era sotto 2-0, ma poi ha rialzato la testa vincendo 3-2. Un'impresa che ha fatto ben sperare tutti i tifosi che ora sognano di vederlo vincitore sulla terra rossa francese. Senza Djokovic a Londra, Wimbledon sembra diventare una lotta a due, ancora una volta, con lo spagnolo mentre agli Us Open, in programma a settembre, potrebbe esserci il rientro del giocatore serbo il quale insidierebbe le due giovani stelle. Anche sul cemento americano però Jannik parte inevitabilmente tra i favoriti.