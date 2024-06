Sinner, dall'esordio nel 2015 al primo posto nel ranking: la scalata del ventiduenne che ha rivoluzionato il tennis italiano

Una giornata storica per il tennis e per lo sport italiano. Jannik Sinner diventa n°1 del mondo per la prima volta in carriera e scrive una pagina indelebile nella storia del gioco. Non era mai successo fino ad ora che un tennista italiano occupasse la prima posizione del ranking Atp. Sorpasso dell'altoatesino che è arrivato grazie al forfait di Novak Djokovic che poche ore dopo la vittoria contro Cerundolo ha alzato bandiera bianca.