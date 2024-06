Bolelli e Vavassori vanno in semifinale al Roland-Garros: vittoria contro Ram e Salisbury

Dopo Sinner, altri due italiani si impongono al Roland-Garros. Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per la semifinale del doppio, grazie al successo in rimonta contro la coppia formata da Rajeev Ram e Joe Salisbury (1-6, 6-3, 6-4) in poco meno di due ore di gioco.

Successo importante per il duo azzurro che accede al penultimo atto del Grande Slam parigino e conferma la grande intesa trovata anche grazie ai successi ottenuti nel 2024: vittoria a Buenos Aires, finale agli Australian Open e tre semifinali raggiunte (Rio de Janeiro, Indian Wells e Roma).

Paolini sfida Rybakina

Intanto guardando al tabellone femminile c'è da guardare con attenzione un'altra italiana, Jasmine Paolini che nella giornata di oggi sfiderà la russa Elena Rybakina nei quarti di finale del singolare.

La tennista azzurra ha superato in tre set Elina Avanesjan nell'ultimo turno e in precedenza aveva avuto la meglio su Gavrilova al 1° turno, Hailey Baptiste al 2°turno e Andreescu al 3°turno.