Jannik Sinner sta giocando contro Grigor Dimitrov nei quarti di finale del Roland Garros. Il torneo francese può permettere all'italiano di strappare la prima posizione dalle mani di Novak Djokovic. Per questo motivo, nonostante l'infortunio all'anca smaltito in fretta e furia, Jannik ha voluto esserci per forza.

