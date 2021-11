Confermata la capienza delle Atp Finals di Torino al 60% dal Cts. La situazione, presa in carico dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali, e dai ministri Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti, e richiesta dall'organizzazione del torneo di tennis di ampliare la capienza del 7,5% per permettere a tutti i possessori di biglietti venduti di accedere alle partite non è stata accolta.