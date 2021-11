Berrettini, in attesa degli esami il tennista salta gli allenamenti

Continua l'attesa per conoscere i risultati delle visite mediche e le valutazioni fisioterapiche a cui è stato sottoposto Matteo Berrettini, dopo il problema agli addominali che ieri sera lo ha costretto al ritiro dal suo primo match alle Nitto Atp Finals di Torino contro il tedesco Alexander Zverev. Ecografia in mattinata e poi risonanza magnetica presso la clinica La Fornaca di Torino; in attesa del comunicato ufficiale l’unica certezza, al momento, è che il numero 7 al mondo non si sta allenando come invece previsto. Questo pomeriggio, dalle 15, erano infatti in calendario per lui due ore di allenamento con lo svizzero Jér“me Kym sui campi del Training Center del Circolo della Stampa Sporting. Ma il tennista, primo italiano ad arrivare in finale a Wimbledon proprio in questa stagione, è in attesa del responso degli esami per capire se le condizione fisiche gli permetteranno o meno di continuare il torneo.

