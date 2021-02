ATP Cup, l'Italia batte 2-1 l'Austria: Berrettini super contro Thiem. Federer: «Rientro al torneo di Doha»

La rimonta è completa. L’Italia a Melbourne ha battuto 2-1 l'Austria nel gruppo C della ATP Cup e domani avrà il match point per conquistare la semifinale del torneo. Oggi deve ringraziare un super Matteo Berrettini, bravissimo contro Thiem e poi anche nel doppio.

La coppia formata da lui e da Fabio Fognini ha sconfitto Thiem (numero 3 del mondo) e Novak con il punteggio di 6-1 6-4, portando gli azzurri sul 2-1. Il tutto dopo che l'Italia era passata in svantaggio con la sconfitta a sorpresa dello stesso Fognini (6-3 6-2) contro Novak nel primo singolo in programma. Berrettini però ha portato i conti sull'1-1 battendo a sorpresa il numero tre del ranking 6-2 6-4. Se domani gli azzurri dovessero avere la meglio sulla Francia, per l'Italia si spalancherebbero le porte della semifinale.

Il doppio dunque è stato decisivo. «Dopo un 2020 che per vari motivi non è andato come avrei voluto ho voglia di risentirmi bene e di mettere in campo tutte le energie che ho» ha dichiarato Berrettini a Supertennis tv. Gli ha fatto eco Vincenzo Santopadre, rivelando di essersi confrontato con Fognini prima di scegliere la composizione del doppio. «Siamo una bella squadra e ho tanta fiducia in tutti - ha detto il capitano di ATP Cup - Fabio aveva voglia di rivalsa dopo il singolo e sapevo che Matteo avrebbe potuto aiutarlo a ritrovarsi. Ognuno di questi ragazzi ha delle grandi motivazioni per dare sempre il meglio, per cui sono ottimista per il match con la Francia».

Federer annuncia il rientro a Doha

Negli altri incontri di giornata la Serbia ha battuto 2-1 il Canada grazie a Novak Djokovic, vincitore sia nel singolo che poi nel doppio insieme all'amico e compagno di allenamenti Filip Krajinovic. Oggi Russia-Spagna ma senza Nadal, che ha annunciato il forfait per un problema alla schiena. Ma la notizia del giorno per gli appassionati è l'annuncio del rientro di Roger Federer: lo svizzero, assente da oltre un anno per l'operazione al ginocchio, ha confermato il ritorno in campo per il torneo di Doha che si giocherà dall'8 al 13 marzo

