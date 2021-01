Federer: «Ho rinunciato agli Australian Open per stare con la mia famiglia»

Perché Roger Federer ha rinunciato agli Australian Open? Non per motivi fisici legati al suo infortunio, ma più che mai personali. A raccontare la confessione del campione di tennis è Andre Sa, ex giocatore di doppio brasiliano che oggi è direttore delle pubbliche relazioni tra i giocatori del grande Slam di Melbourne.

«Ho parlato con Roger un mese fa - ha detto Sa -. Sarebbe potuto venire in Australia con tutta la famiglia e trascorrere il periodo di quarantena. Il problema è che sua moglie Mirka, come i bambini, non sarebbe potuta uscire da una stanza per quattordici giorni. L’unica eccezione, infatti, riguarda i giocatori. Roger sarebbe potuto uscire, allenarsi e tornare, la famiglia no. E a Mirka non piaceva questa idea. Diversamente Roger sarebbe potuto venire a Melbourne da solo. Ma in tal caso sarebbe rimasto molto a lungo lontano dalla famiglia. Mi ha detto "Ho 39 anni, quattro bambini, ho vinto 20 tornei dello Slam. Per me non è più tempo di stare lontano dalla famiglia più di cinque settimane"».

