Alcaraz eliminato ai quarti, Zverev chiude i giochi al quarto set e vola in semifinale degli Australian Open

Partita quasi a senso unico tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tedesco (6° al mondo) supera il talento spagnolo (2° al mondo)al quarto set nei quarti di finale degli Australian Open. 6-1, 6-3, 6-7, 6-4 un punteggio che fino a metà del terzo set ha avuto solo un padrone. Poi il colpo di coda di Alcaraz ha rimesso tutto in ballo e ha portato la gara per le lunghe.

Il match

Zverev non ha dato tregua ad Alcaraz nei primi due set, dominando la partita con grande sicurezza.

In poco più di due ore sembrava vicino al trionfo. Il classe 2003 spagnolo non è quasi mai riuscito a rientrare in partita, almeno fino all'ultimo game del terzo set. Dopo un primo set terminato 6-1, Alcaraz ha provato a risollevarsi nel secondo ma non è andato oltre i tre game. Nel terzo lo spagnolo è sembrato più in palla. Ha tenuto in piedi il set, recuperando dallo svantaggio di 5-2 e ribaltando il punteggio sul 7-6. Sembrava l'inizio di una nuova partita ma alla fine non è bastato a contenere l'impeto di Zverev che ha chiuso 6-4 il quarto set, mettendo il sigillo sul match dopo più di 3 ore.

Zverev-Medved: la semifinale

Adesso il classe '97 tedesco affronterà in semifinale il russo Daniil Medved che ha superato in 5 set Hurkacz. Sarà il 19esimo confronto tra i due con Medved avanti 11-7 nelle vittorie su Zverev. Chi la spunterà tra i due affronterà in finale del Grande Slam il vincente dell'altra semifinale, quella tra Djokovic e Sinner (venerdì 26 gennaio).

La semifinale tra Zverev e Medved si disputerà venerdì 26 gennaio con orario ancora da definire e sarà visibile su Eurosport 1.