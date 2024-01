Momento magico per i tennisti italiani che si stanno facendo valere in un torneo prestigioso come gli Australian Open. A Melbourne c'è stata gloria non solo per Jannik Sinner, ma anche per la coppia Bolelli-Vavassori che hanno staccato il pass per la semifinale di doppio. La coppia azzurra ha battuto 7-5, 6-4 Krawietz e Puez.

Australian Open, Bolelli e Vavassori in semifinale