Australian Open, Medvedev piega Hurkacz in oltre quattro ore e vola in semifinale: ora attende Alcaraz-​Zverev

ANOTHER marvellous moment in this quarterfinal match.



Hubi and Daniil have put on a show 🍿#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#Kia • #MakeYourMove • @Kia_Worldwide pic.twitter.com/07v5L5fhSG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2024