Alcaraz contro Zverev, invasione di api a Indian Wells: sospeso il match. Il tennista spagnolo costretto alla "fuga"

Alcaraz contro Zverev a Indian Wells. Partita sospesa. Motivo? Per invasione di api. Sembra incredibile ma è proprio così. Il match dei quarti di finale era sull'1-1 (del primo set) quando frotte di insetti hanno iniziato ad "invadere" il campo.

Avevano "nidificato" sulla telecamera mobile e da lì sono iniziate le incursioni. Abbastanza "violente", tanto che lo stesso Alcaraz (preso particolamente di mira dallo sciame) ha pensato bene di riparare fuori dal campo. Dandosi letteralmente alla fuga. Risultato? Partita sospesa.

Sinner vola in semifinale a Indian Wells, Lehecka sconfitto 6-3, 6-3: ora attende uno tra Alcaraz e Zverev

E' stata sospesa solo questa partita: sugli altri campi non c'è alcuna "invasione" e quindi si gioca regolarmente.

Alcaraz punto

Nelle immagini, ormai virali sul web, si vedono le persone scappare e le telecamere coperte dalle api.

La partita

Dopo circa un’ora e mezza di interruzione - e dopo l'intervento di uno specialista per liberare il campo dalla sgradite ospiti - Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono rientrati in campo, rimanendo all'inizio nella parte di campo lontana da quella infestata dalle api. Poi hanno ripreso - a più riprese - il palleggio per riprendere la partita. E il gioco è ripreso dopo un'ora e 48 minuti di sospensione.