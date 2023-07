Torreira in volo verso Istanbul, ma posta una bandiera italiana. Messaggio alla Lazio? Si tratta con l'agente

Nel deserto delle emozioni di mercato in casa Lazio anche una minima voce rimbomba all’infinito. Figuriamoci se viene postata una foto sui social dal diretto interessato. Il riferimento è ovviamente a Torreira e alla sua Instagram story nella quale compare lui di spalle in aeroporto. Messa così non suscita alcun interesse. Il fatto è che il centrocampista - da tempo uno degli oggetti del desiderio di Sarri – alla foto ha aggiunto tre emoji: un aereo, la bandiera dell’Italia e le due dita in segno di vittoria. Un indizio niente male verrebbe da pensare.

Lazio, Torreira in volo per tornare a Istanbul

A dire il vero Torreira è sì in volo, ma diretto verso Istanbul, non verso Roma. Nei giorni scorsi Lucas infatti è stato in Portogallo per svolgere un allenamento con un preparatore personale. L’ex Fiorentina sta recuperando da un problema al ginocchio sinistro e tra non molto è atteso di nuovo in gruppo dal Galatasaray.

Il giocatore, se non al massimo per uno scalo, in Italia quindi non ci è proprio stato negli ultimi giorni, perciò potrebbe anche essersi divertito a dare qualche illusione viste le tante voci che lo accostano alla Lazio.

Contatti avviati con Torreira, ma non col Gala. Sarri chiede lui o Ricci

E qui si arriva alla parte vera della questione. Torreira non sarà diretto in Italia, ma la Lazio i suoi primi passi con lui li ha fatti. Quasi un mese fa il suo agente, Pablo, sbandierò di un imminente incontro con i biancocelesti. Un incontro che non ci fu, ma più tardi i contatti ci sono stati eccome e avrebbero generato il gradimento del giocatore. Questo anche perché il Galatasaray dopo avergli promesso un prolungamento di contratto ha preferito sondare il terreno per(trattato come operazione di disturbo anche dalla Lazio). Ora però la situazione è in stand-by perché manca l’offerta ufficiale da parte dei biancocelesti al club turco. Solo a quel punto l’operazione Torreira potrà veramente prendere una piega interessante in direzione. Per Sarri i nomi sono due: l’uruguaiano, appunto, oci sta provando per entrambi, soprattutto per il secondo, ma ora servirà una svolta.