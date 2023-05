Zaniolo perde la testa in Turchia: subentra e dopo 6 minuti viene espulso. Calci e pugni sul tunnel di rientro

Choc per Nicolò Zaniolo. Il giocatore è stato espulso dopo essere subentrato dalla panchina. Quanto è durata la sua partita? Appena sei minuti. Rosso diretto e via negli spogliatoi: lo sfogo con un calcio e un pugno sul tunnel di rientro. Serata nera per l'attaccante italiano del Galatasaray, entrato al 69' del derby con l'Istanbulspor vinto dalla sua squadra per 2-0 con doppietta di Icardi.

L'ex romanista è partito dalla panchina, è subentrato nel secondo tempo e al minuto 75 è stato espulso per una entrata dura su un difensore avversario: immediato il giallo, trasformato in rosso diretto con l'aiuto della Var.

Zaniolo

4-0lik maçlarda oyuna girip beleş gol atma, kritik maçlarda ruh gibi gezinme, bir kırmızı kart, 30 milyon euro.. yüzyılın kazığı pic.twitter.com/Cxg81Q7pEu — REYİS (@reyisoloji) May 16, 2023

A quel punto Zaniolo ha lasciato il campo, e rientrando nello spogliatoio ha colpito con un calcio e un pugno la parete del tunnel.