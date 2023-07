Nicolò Zaniolo, chi è la nuova fiamma Sofia Costantini: «Abbiamo passato una notte insieme a Ibiza. Un bomber? Se la cava»

Ve la ricordate quella ragazza che cercava di scappare sulla spiaggia di Ibiza a Nicolò Zaniolo. Non ci è riuscita. O forse, semplicemente, si è fatta prendere. Sicuramente marcare stretta dal campione del Galatasaray che sogna di tornare a giocare in Italia.

La ragazza si chiama Sofia Costantini, ha lavorato al Just Cavalli a Milano e ora fa la modella. Il settimanale Chi l'ha intercettata e si è fatta raccontare come è andata il loro incontro.

«Era l’una di notte.

Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l’ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma, dopo i baci, ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme. Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era str***o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino. Com’è finita la serata? Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single...»

Michelle Hunziker e le critiche per l'abito nero alle nozze di Versace, lei replica: «Da galateo dopo le 16 è assolutamente idoneo»

Un amore durato anche il giorno dopo. E poi? Lui è ripartito per Roma, lei per Milano. Proseguirà la relazione?

«Mai dire mai. Mi è sembrato un ragazzo interessante e rispettoso, ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia è presto, ci dobbiamo conoscere. Visto quello che dicono, cioè che ami cambiare ragazze, deve meritarsi la fiducia. Lui è uno che rimorchia, uno che piace. È sfacciato, ha la battuta pronta, non ha problemi a conoscere una ragazza. Quando l’ho conosciuto ero seduta, lui mi guardava e poi si è presentato: “Mi piaci, stiamo insieme”. Almeno è stato diretto...»

Sofia Costantini non si tira indietro nemmeno nel giudicare la prestazione dell'attaccante del Galatasaray: «Nicolò un bomber? Se la cava...». Insomma poteva fare meglio. Un po' come quando gioca a pallone, quello che lo ha reso ricco e famoso.

Altra domanda del settimanale diretto da Alfonso Signorini: Ha già avuto flirt con calciatori?

«E capirai, i calciatori. Sì. Uno era del Milan e uno dell’Inter. Uno era sposato, l’altro no. Uno era carino, l’altro si capiva che voleva divertirsi...»

Ora il suo sogno è fare il Grande Fratello Vip. Pensa che la richiamerà Zaniolo o Alfonso Signorini?

«Zaniolo mi richiama di sicuro. Signorini non lo so. Ma sono una che fa sempre gol»