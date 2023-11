Le probabili formazioni: Lazio senza Casale, Romagnoli e Luis Alberto. Niente Dia per la Salernitana

Sarà un Salernitana-Lazio determinante su tutti i fronti. I padroni di casa proveranno a sfruttare in ottica salvezza le assenze importanti dei biancocelesti che però a loro volta per lo stesso motivo cercheranno uno scatto Champions in casa dei campani. Il match dell'Arechi potrà dire molto sul cammino delle due squadre, costrette a rinunciare a pezzi importanti delle rispettive formazioni. Sarri infatti oltre a Luis Alberto (squalificato) e Casale (infortunato), dovrà fare a meno dell'onnipresente Romagnoli, sempre in campo finora e adesso out per un problema al polpaccio destro. Pippo Inzaghi invece non avrà il suo miglior marcatore, Dia, e Tchaouna, ma ritroverà Candreva dal 1'.

Salernitana-Lazio: ecco le possibili scelte di Sarri e Inzaghi

Sarri è stato chiaro con la sua squadra: l'obiettivo saranno i tre punti, niente alibi. Per questo tra infortuni e acciacchi cercherà di schierare la miglior formazione possibile dando però uno sguardo anche al prossimo impegno in Champions col Celtic. Tra i pali ci sarà come sempre Provedel. I terzini saranno sempre Lazzari e Marusic, mentre in mezzo accanto a Patric ci sarà l'esordio stagionale di Gila. A centrocampo toccherà ancora a Cataldi in cabina di regia viste le condizioni precarie di Rovella, mentre ai suoi lati non ci saranno altre soluzioni: Guendouzi mezzala destra, Kamada mezzala sinistra. Davanti Zaccagni è tornato e spera in una chance tanto quanto Isaksen, ma alla fine Sarri dovrebbe puntare sul tridente con Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Aggregato dalla Primavera il giovane Ruggeri. Inzaghi invece non avrà Tchaouna e con ogni probabilità nemmeno Dia.

Probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All.: F. Inzaghi.

Indisponibili: Ochoa, Tchaouna, Dia.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale, Romagnoli.

Diffidati: Immobile, Zaccagni.

Squalificati: Luis Alberto.