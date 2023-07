Lazio, Sarri affonda per Zielinski e spunta anche Sabitzer. Abbonamenti: via alla vendita libera

Ragionamenti in corso sul mercato, ma ora serve una svolta. Tra allenamenti e amichevoli ad Auronzo di Cadore, Sarri continua ad attendere novità da Lotito in attesa del vis a vis sotto le Tre Cime di Lavaredo previsto già oggi. La Lazio per adesso non può utilizzare il nuovo acquisto Castellanos per motivi burocratici e allo stesso tempo non ha ancora sopperito alla pesante partenza di Milinkovic. Nonostante qualche critica però, i tifosi hanno risposto presente per gli abbonamenti e da oggi inizia la vendita libera per lo scatto finale in ottica 30mila tessere, obiettivo di questa estate.

Lazio, Sarri affonda con Zielinski. Spunta anche Sabitzer

Il patron è in arrivo in alto Veneto per parlare con Sarri e la squadra. Il tecnico incrocia le dita per avere novità importanti in ottica mercato, ma nel frattempo ha fatto la sua mossa. Altro contatto telefonico con Zielinski, sempre più convinto di raggiungerlo in biancoceleste. Al momento però lo scoglio principale è la richiesta di De Laurentiis di 30 milioni. La Lazio si è spinta fino a 20 più bonus, ma sono previste presto altre novità, anche perché l’agente del polacco è in arrivo nel ritiro degli azzurri. Sebbene come alternativa piaccia Samardzic, l’ultimo nome sondato è quello di Sabitzer in uscita dal Bayern Monaco, ma per ora non c’è nulla di concreto visto che il sogno resta il numero 20 campione d’Italia.

Al via la vendita libera degli abbonamenti: obiettivo 30mila

I tifosi ci sperano ancora in un colpo a effetto del genere e nonostante le critiche per un mercato ancora bloccato hanno risposto presente nella campagna abbonamentiche prosegue a gonfie vele. Dopo una prima fase chiusa quasi a 20mila tessere, tra il 17 e il 18 luglio (i giorni dedicati al cambio di posto per i vecchi abbonati) il dato è salito fino a circa 22mila. Da oggi inizia la vendita libera che si chiuderà domenica 13 agosto a una settimana dall'inizio del campionato. L'obiettivo della società resta quello di arrivare per la prima volta a quotanell'era Lotito, ma la sensazione è che l'ultima impennata dipenderà soprattutto da cosa succederà sul mercato.