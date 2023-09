Lazio, vicino l'obiettivo 30 mila abbonamenti. E volano anche quelli Champions

Mentre la Lazio sul campo continua a lavorare tatticamente in vista della sfida contro la Juventus di sabato prossimo, fuori di giorno in giorno arrivano ottime notizie sul fronte abbonamenti. Di recente il club ha lanciato anche la campagna per le tessere dedicate al girone di Champions League che si giocherà contro Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic. Questo dopo aver riaperto la campagna “Essere Laziali” superando il record dell’era Lotito che resisteva da 19 anni.

Lazio, ecco i mini abbonamenti "Essere Laziali" formato Champions League: tutte le info e i prezzi

Quota 30 mila abbonamenti a un passo

Arrivata attualmente a 29.800 tessere, la campagna abbonamenti “Essere Laziali” è già la migliore in assoluto dell’era Lotito visto che ha superato il primato di 28.731 che resisteva dalla prima stagione i cui si insediò l’attuale presidente. Al momento l’obiettivo 30mila fissato al lancio iniziale è davvero a un passo e la società confida di arrivarci da qui a mercoledì 13 settembre, quando alle ore 19 verranno interrotte le vendite per la seconda volta, con ogni probabilità in maniera definitiva a meno di altre riaperture in programma.

Mini tessere Champions: già più di 8 mila in due giorni

Gli ottimi risultati di biglietteria però stanno arrivando anche con i mini abbonamenti dedicati alla Champions League . Il club due giorni fa ha lanciato le tessere per vedere le gare casalinghe contro Atletico Madrid (19 settembre alle 21), Feyenoord (7 novembre alle 21) e Celtic (28 novembre alle 18:45). In sole 48 ore di vendite i tifosi hanno già bloccato oltre 8.200 abbonamenti. Si prevede un pubblico delle grandi occasioni all’, anche perché nell’ultima partecipazione del 2020-21 conlo stadio era chiuso a causa delle normative anti-Covid.C'è grande fermento tra i sostenitori biancocelesti, che nel frattempo tra fase di prelazione e vendita libera potranno acquistare i mini abbonamenti targati Champions fino a martedì 12 settembre alle 23.