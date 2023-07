Lazio, sorpresa Lotito: è arrivato ora in ritiro ad Auronzo

Altro che domenica per la presentazione della Lazio. Blitz a sorpresa di Lotito, in anticipo. Il presidente della Lazio è arrivato oggi ad Auronzo all'ora di pranzo, per parlare con la squadra e soprattutto con Sarri, con cui è volata qualche scintilla mercoledì sera al telefono. Il mercato ancora piange, ieri il patron ha lavorato su Ricci e Hudson-Odoi e ha lasciato Zielinski in standby in attesa che De Laurentiis scenda dai 30 milioni richiesti per il polacco.

Il patron deve confrontarsi anche con Immobile, al quale era arrivata dall'Arabia un'offerta da 35 milioni, ma non per iscritto. La Lazio si è allenata questa mattina, avrà il pomeriggio di riposo, ma lo sbarco di Lotito (che rimarrà sino a domenica sera sotto le Tre Cime di Lavaredo) promette fuochi d'artificio.