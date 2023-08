Lazio, i nuovi già impressionano e ora Sarri aspetta Pellegrini e Rovella. Maximiano spera ancora nell'Almeria

È stato un risveglio in campo quello della Lazio. La squadra stamani ha svolto una seduta di ripresa con programma differente per chi ha giocato di più ieri sera e chi ha fatto meno minuti. La larga vittoria col Latina per 9-0 ha dato le buone risposte che cercava Sarri dopo i due ko della mini tournée estera, ma ora si entrerà nel vivo della preparazione all’esordio ufficiale di domenica contro il Lecce. Il tecnico concederà un giorno di riposo a Ferragosto, poi tornerà a fare sul serio per il primo esame della stagione.

Lazio, che entusiasmo per i nuovi

La notizia migliore che si porta Sarri dalla sfida del Francioni è l’approccio dei nuovi. Kamada è partito titolare e ha già mostrato le sue grandi abilità di inserimento a prescindere dal gol. Ora manca solo la forma fisica che sta cercando di ritrovare presto con un programma personalizzato seguito anche stamattina. Isaksen è riuscito a fare ancora meglio del giapponese visto che si è sbloccato dopo neanche due minuti dall’ingresso in campo. La connessione con Luis Alberto sembra già quella giusta e ora andrà rodato perlopiù nell’aiuto da fornire ai compagni in fase difensiva. Nel finale anche Castellanos è andato a segno per la seconda gara consecutiva chiudendo in bellezza la serata dei nuovi arrivati.

Maximiano attende l’Almeria

Adesso Sarri aspetta solo gli ultimi due colpi,. A metà settimana è atteso il via libero definitivo della, poi si passerà alle visite mediche e alla firma. Ciò che succederà dopo in entrata dipenderà maggiormente dalle uscite, a partire da. L’infatti potrebbe tornare a bussare per il portoghese, manon si smuoverà dai 10 milioni richiesti. La frenata della trattativa tra gli spagnoli epotrebbe quindi fare il gioco del numero 1 biancoceleste, ma prima andrebbe trovato anche il sostituto, con la società che sta tenendo in stand-by. Sono in attesa di sistemazione anche(verso l’Empoli) e, seguito da diversi club in A e dal Tolosa in Francia. Per il club può partire anche, ma Sarri potrebbe comunque riceve in regalo un'altra mezzala anche se dovesse restare il croato.