Lazio, Maximiano vuole riscattarsi con uno sguardo al mercato. Dal flop all'esordio, in coppa la sua chance

Il tempo si è fermato a quel sesto minuto dell’esordio stagionale. È sempre Lazio-Bologna, l'arbitro Massimi si avvicina minaccioso dopo la revisione al Var e per Maximiano non c’è più scampo. Cartellino rosso ed è subito incubo. Neanche il tempo di arrivare che il portoghese si è già giocato le proprie chance. Un’uscita talmente maldestra che gli è costata metà stagione in panchina, con Provedel che si è conquistato il posto a suon di grandi parate e ben 11 clean sheet in 24 presenze.

Lazio, è il momento di Maximiano

Quasi una porta inviolata ogni due partite, ritmo impensabile fino allo scorso anno e col quale l’ex Spezia ha lasciato le briciole a Maximiano. Quest’ultimo non ha giocato nemmeno in Europa League, un po’ per condizioni fisiche in bilico – ha sottovalutato una borsite all’anca – un po’ perché Sarri e il suo staff in fondo non si sono mai fidati del tutto. Stavolta però è arrivato il suo momento. A novembre aveva descritto la sua prima parte di esperienza biancoceleste così ai canali ufficiali del club: «Sono giovane, non avevo mai passato un periodo così, però mi farà crescere».

L’ultima gara in una coppa nazionale

Ci spera Luis, così come Sarri e la società, che in estate ha investito oltre 10 milioni su di lui. L’ex Granada, primo per parate effettuate lo scorso anno in Liga, sfrutterà l’occasione dell’Olimpico sia per far ricredere il proprio allenatore, sia come vetrina. Qualche settimana fa si era fatto avanti l’Espanyol e non è da escludere che da qui a fine gennaio non arrivi un altro interessamento dal suo vecchio campionato. Ora però tutta la concentrazione sarà sul Bologna e la curiosità è che Maximiano non gioca una gara di coppa da due anni. La scorsa stagione infatti riposava lasciando spazio al vice Escandell. L’ultima partita nella seconda competizione nazionale risale al gennaio 2021 con lo Sporting Lisbona. In quel caso la riserva di Adan era proprio lui, si trattava sempre degli ottavi di finale, ma i Leões uscirono col Maritimo e Luis fu costretto a raccogliere due volte la palla nella propria porta. Tutto ciò che non dovrà accadere stasera.