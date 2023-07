Lazio, Maximiano accende il mercato in uscita: ora c'è anche il Villarreal. Lotito attende il Santos per Marcos Leonardo

Il tempo passa, ma in casa Lazio prosegue l’attesa sul mercato. I biancocelesti al momento sono ancora fermi in entrata nonostante manchino otto giorni all’arrivo ad Auronzo di Cadore. Sarri ha dovuto aggiustare già il tiro dovendo accettare di non poter avere almeno tre acquisti subito a disposizione, ma con una sola settimana rimasta prima del ritiro si complicano le possibilità di grandi movimenti in breve tempo, soprattutto in merito agli acquisti.

Lazio, i nomi di mercato più caldi in entrata

A tal proposito, al momento il profilo più caldo è quello della punta. Dopo le difficoltà della passata stagione, Sarri ha chiesto un vice Immobile che si faccia trovare pronto in caso di problemi per Ciro. L’identikit migliore per il tecnico è Marcos Leonardo, per il quale Lotito ha fatto la sua mossa offrendo 13 milioni al Santos. La Lazio attende quindi la riposta del club verdeoro per poter chiudere il primo colpo estivo. Tutto in stand-by invece per l’esterno e il play. Sulla fascia il sogno è Berardi, ma per ora il Sassuolo chiede troppo (e si parla anche di un interessamento della Juventus). In cabina di regia tutto ruota attorno alla trattativa tra il Galatasaray e Paredes che potrebbe liberare Torreira, al momento ancora un calciatore dei turchi a tutti gli effetti.

Maximiano bonus in uscita: c’è anche il Villarreal

I movimenti principali in questo momento in casa Lazio sono quindi tra centrocampo e attacco, ma attenzione alla porta. Non è un segreto che da tempo il club biancoceleste abbia bloccato, ma per l’attuale portiere dellapotrebbe arrivare presto il via libera. Improvvisamente infatti ilsi è aggiunto alnella corsa a. L’estremo difensore portoghese, pagato oltre 10 milioni dalla Lazio, è reduce da una stagione da dimenticare, ma potrebbe sdebitarsi con i biancocelesti partendo a una cifra attorno agli 8,5 milioni di euro più bonus e sbloccando la trattativa per il suo sostituto. Una buona notizia considerando la fase di stallo per gli esuberi dopo i riscatti divalsi 6,5 milioni.