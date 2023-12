Lazio-Frosinone, la moviola: il rigore agli ospiti (dopo il check al Var) e poi il gol annullato ai biancocelesti

Partita tesa e molto combattuta quella tra Lazio e Frosinone che si è sbloccata solo al 57' su calcio di rigore. A partire dal dischetto è stato Matias Soulé che non si è lasciato ipnotizzare da Provedel e, anzi, lo ha spiazzato calciando alla sinistra del portiere biancoceleste. L'episodio che ha portato al penalty è stato un tocco di mano da parte di Guendouzi, molto discusso da parte dei giocatori in campo tanto che Patric, nonostante fosse il capitano, è stato ammonito per proteste.

Lazio-Frosinone, cosa è successo

Al 55' il Frosinone si è reso pericoloso con un'azione offensiva che è culminata con un cross profondo su cui hanno combattuto Okoli e Guendouzi. Proprio il centrocampista della Lazio ha toccato con la mano il pallone causando le iniziali proteste dei ciociari che chiedevano il calcio di rigore. L'arbitro Feliciani inizialmente non ha fischiato, ma poi è stato richiamato al Var per controllare proprio l'azione. Il direttore di gara, una volta arrivato al monitor a bordocampo, ha giudicato regolare il contatto tra il centrocampista e il centrale ex Atalanta che lo ha sbilanciato, valutando solo il tocco di mano come irregolare.

Castellanos fermato dal fuorigioco

All'80' Castellanos ha trovato anche la doppietta personale, ma il guardialinee ha bloccato la gioia dell'argentino. La sua posizione di partenza, infatti, è stata considerata in fuorigioco e per questo ha annullato tutto. Dalle linee traccare al var e dai programmi della Lega, poi, la posizione del numero 19 era chiaramente oltre quella dei difensori del Frosinone ed è stato giusto annullare tutto.