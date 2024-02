Lazio-Bayern Monaco, probabili formazioni: Vecino pressa Cataldi in regia. Gila: «Serve la partita perfetta»

Si avvicina il match col Bayern Monaco in casa Lazio e dopo le parole di Sarri e Immobile ci ha pensato anche Mario Gila a raccontare le proprie emozioni: «Noi siamo la squadra che ha meno pressione e quindi dobbiamo sfruttare questo vantaggio in una serata che sarà unica - ha detto il centrale ai canali del club - servirà una partita perfetta». Su Kane: «Il pericolo principale è lui. Alla fine hanno una squadra di altissimo livello, ma se non permettiamo a Kane di fare il suo gioco possiamo avere un buon vantaggio». Infine sulla competizione: «Tutte le gare di Champions League ripagano di ogni sforzo, per me ogni gara è come una finale. Arrivare a una serata come quella di domani per un giocatore è il massimo».

Lazio, Immobile: «A Cagliari abbiamo rivisto la luce. Bayern? Noi calciatori viviamo per partite così»

Le idee di Sarri per Lazio-Bayern Monaco

In base a quanto emerso dalle prove tattiche a Formello, lo spagnolo è destinato a giocare al centro della difesa sebbene Patric sia tornato in gruppo. La coppia di centrali perciò sarà ancora Gila-Romagnoli, mentre sulle fasce restano in vantaggio Hysaj e Marusic su Lazzari e Pellegrini, quest'ultimo uscito anzitempo nell'allenamento pomeridiano. Il terzino sinistro aveva iniziato a parte così come Vecino. L'uruguaiano nei pensieri di Sarri sarà il regista, ma con l'inguine non al meglio resterà in ballottaggio con Cataldi nel centrocampo che verrà completato da Guendouzi e Luis Alberto. Davanti infine Pedro scalpita per una chance, ma al momento il tecnico sembra destinato a puntare ancora sul tridente visto a Cagliari, perciò Isaksen, Immobile e Felipe Anderson. Assente Zaccagni.

Lazio, Sarri: «Contro il Bayern Monaco con una bella faccia tosta. Vietato giocare come contro l'Inter»

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Indisponibili: Zaccagni.

Diffidati: Patric, Castellanos, Pedro, Guendouzi.

Squalificati: -

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.

Indisponibili: -

Diffidati: Boey, Davies, Goretzka.

Squalificati: -