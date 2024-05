Real Madrid-Bayern Monaco in Champions: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Ancora tutto aperto nella semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Nell'andata, i Blancos hanno trovato il pareggio nel secondo tempo grazie al calcio di rigore realizzato da Vinicius Jr. che aveva aperto le marcature al 24'. In mezzo le altre due reti che avevano permesso ai bavaresi di portarsi in vantaggio, con Leory Sanè e Harry Kane che hanno segnato a distanza di 4 minuti. Non un gioco eccelso per gli spagnoli che hanno festeggiato nel fine settimana per la vittoria della Liga con quattro giornate di anticipo.

