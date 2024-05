Udinese-Napoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Napoli si prepara per affrontare l'Udinese nella trentacinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida di lunedì molto probabilmente senza Kvicha Kvaratskhelia che ha accusato un problema fisico nell'ultimo allenamento. Risentimento muscolare per il georgiano che, quindi, potrebbe alzare bandiera bianca. Subito pre allertato Raspadori. Quattro partite al termine del campionato, con gli azzurri che sperano di rientrare nelle coppe europee. Discorso diverso, invece, per l'Udinese che ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione.

