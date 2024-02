Lazio, Guendouzi: «Mi trovo benissimo qui ma non escludo il ritorno al Marsiglia»

A pochi giorni dal match di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, il centrocampista biancoceleste Matteo Guendouzi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Canal+.

L'intervista di Guendouzi

«Non so se tornerò un giorno al Marsiglia. Oggi mi trovo molto bene alla Lazio, sono in un grande club, abbiamo raggiunto gli ottavi di finale di Champions League e ho la possibilità di lavorare con un grandissimo allenatore. Gioco titolare, sta andando tutto bene e sono molto soddisfatto. Tutti però sanno il legame che ho con l'Olympique Marsiglia e con i tifosi. Quindi il mio ritorno è qualcosa che potrebbe succedere in futuro. Vedremo, adesso non sono preoccupato e non ho rimpianti».

«La mia avventura all'OM mi ha fatto crescere come giocatore e come uomo, dall'inizio della mia terza stagione le cose sono cambiate, è arrivato un nuovo allenatore, con uno stile di gioco diverso. Sono contento di quello che ho fatto, avrei voluto vincere un trofeo ma purtroppo non ci sono riuscito. Rimarrò marsigliese per tutta la vita, questo è sicuro».